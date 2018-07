Kohus ei taandanud Hirve ja Vilbre kaitsjat Sven Sillarit

Riigiprokuratuuri kommentaar:

Kuigi kohus leidis, et taotlus Sven Sillari taandamiseks ei ole põhjendatud, leidis kohus ühtlasi ka seda, et Sven Sillar võib olla rikkunud oma kaitsealusele pandud suhtlemiskeeldu ning tema suhtes oleks prokuratuuril õigus taotleda ta trahvimist. Kohus on oma määruses öelnud, et nende kirjade näol ei ole tegemist õigusteenuste osutamisega seotud teabekandjatega, vaid tegemist on kliendi isikliku kirjavahetusega, mis on antud advokaadile edasi andmiseks. Selline kliendi ja pereliikmete kirjavahetuse vahendamine olukorras, kus vahistatule on kehtestatud suhtluspiirangud, ei käi klassikalise õigusteenuse osutamise alla ning advokaat võib olla tõepoolest rikkunud prokuratuuri määrust kahtlustatavale lisapiirangute kohaldamise kohta.

Prokuratuur ei plaani Sven Sillari trahvimist taotleda, vaid soovib keskenduda kriminaalasja võimalikult kiirele lõpule viimisele ning loodab, et advokaat on kohtu määruses toodud seisukohtadest järeldused teinud.

Ühtlasi väärib märkimist see, et Sven Sillar on taotlenud ka kõnealuse kriminaalmenetluse juhi riigiprokurör Kati Reitsaku taandamist ning tema suhtes distsiplinaarmenetluse alustamist ning need taotlused on jäetud samuti rahuldamata ning riigiprokurör Reitsak jätkab selle kriminaalasja juhtimist.