Miks on madalalt tasustatud lasteaiaõpetaja eriala nii populaarne?

Tallinnas ja Tartus laekus ülikoolidesse koolieelse lasteasutuse õpetaja erialale üle seitsme avalduse ühele õppekohale. Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õuna sõnul on lasteaiaõpetaja eriala olnud populaarne pidevalt ning seda põhjusel, et õppima tulijad näevad erialas väljakutset, sest nende töö läbi on võimalik laste arengut suunata. Samas on alushariduse teema sageli ka meedias, näiteks hiljuti oli üleval kohustusliku alushariduse arutelu ning ka see tekitab huvi eriala vastu.

Tallinna Ülikooli äsja vastu võetud Epp Teekivi tunnistab, et lasteaiaõpetaja amet oli tema jaoks mõned aastad tagasi viimane töökoht, kus end töötamas nägi. «Kui mulle aga lasteaias tööd pakuti, nägin kui suur roll on õpetajal laste ettevalmistusel kooliks ning minu jaoks teeb eriala põnevaks asjaolu, et saan kujundada laste elus seda põhja, mille pealt nad edasi liiguvad.»

Ta lisab, et palk võiks olla elukutsel loomulikult suurem, kuid faktor, et tööpäevad kestavad kindlast kellast kindla kellaajani, tagab õpetajale võimaluse vabale ajale ning tööd ei pea koju kaasa võtma. Samuti pakub lastega koos töötamine tema jaoks olulist lisaväärtust, mis on madalast töötasust olulisem.

Elukutse palganumbrid ning väärtused

Lasteaiaõpetajate palgad varieeruvad vastavalt tööstaažile – CV-Online’i palgauuringukeskkonna Palgad.ee andmeil on alla kahe

aasta töötanud lasteaiaõpetajate netopalk 680-794 eurot.

3-5 aastase töökogemusega lasteaiaõpetajatel on keskmine netotöötasu 845 eurot.

6-10 aastase kogemusega õpetajatel 867 eurot ja õpetajatel, kes on töötanud 10 ja rohkem aastat, langeb see keskmisena 820 euroni neto.

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi juhataja Äli Leijen nimetab lasteaiaõpetaja tööd eriliseks, sest võimaldab suunata laste eluteed esimestel sammudel ning tunda rõõmu nende arengust. «Muidugi oleks vaja, et nii tähtsa ameti pidajad saaks ka väärilist töötasu. Õnneks on palgad alushariduses kasvamas ja näiteks 2018. aastast on käivitatud riiklik programm, kust kohalikud omavalitsused saavad taotleda toetust lasteaiaõpetaja palga tõstmiseks vähemalt 80 protsendini õpetaja miinimum töötasust.».

Nüüdseks mõistetakse üha rohkem, et lasteaiad on oluline osa haridussüsteemist, kus kujundatakse lapse väärtussüsteem.

Leijen lisab, et lasteaiaõpetajate palgad kehtestas seni kohalik omavalitsus vastavalt oma rahalistele võimalustele. Kahjuks olid sageli võimalused väiksemad kui kooliõpetajate riiklikult toetatud palkade puhul. Kohati võis põhjuseks olla ka see, et lasteaiaõpetaja tööd vaadeldi otsustajate poolt pigem lastehoiutööna. Nüüdseks mõistetakse üha rohkem, et lasteaiad on oluline osa haridussüsteemist, kus kujundatakse lapse väärtussüsteem ja eeldused väga oluliste üldoskuste, nagu näiteks suhtlemis- ja koostööoskuste arenguks. «Õpetaja töö on keeruline ja nõudlik nii lasteaias kui koolis. Loodame, et otsustajad kohalikes omavalitsustes ning riiklikul tasandil teevad kõik endast oleneva, et see töö oleks ka õiglaselt tasustatud,» leiab Leijen.