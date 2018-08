Rahumägi: ettevõtjad peletab poliitikast elukutseliste riigimeeste omakasupüüd

Ettevõtja ja liikumise Eesti 200 liige Meelis Niinepuu kirjutas juuni keskel Postimehes avaldatud arvamusloos, et riigikogu töö võiks ümber korraldada viisil, et seda saaks teha oma põhitöö kõrvalt. Riigikogu esimees Eiki Nestor ütles toona Niinepuu ettepanekut kommenteerides, et talle tundub nagu kiputaks riigireformi käigus ka demokraatia muutmise kallale ja lisas, et ettevõtja pakutud viisil ei tohiks muutusi ellu viima hakata.

«Mulle ka meeldib, kui inimesed tulevad poliitikasse erinevatelt elualadelt erineva kogemusega. Kahjuks olen näinud edukaid ja hakkajaid ettevõtjaid hoogsalt poliitikuks saamas ja sama hoogsalt sealt lahkumas. Neil on olnud raske mõista, mis vahe on riigil ja äriühingul,» lisas Nestor.

Viimasele tsitaadile viitas oma tänases arvamusloos riigikogu liige Margus Tsahkna ja nentis, et see pani teda kukalt kratsima. Samuti avaldas nõutust ettevõtja Rahumägi, kes kirjutas oma sotsiaalmeedia seinale, et ettevõtjad ei lahku tema hinnangul poliitikast mitte seepärast, et ei suuda mõista kuidas asjad käivad, vaid neid peletab eemale elukutseliste poliitikute soov isiklikku heaolu kindlustada.

«Osaledes riigikogus kaheksa aastat, jäi mulle vägisi mulje, et selle käigus ollakse valmis ideetult, algatusteta istuma parlamendi saalis, et seda kõike õigustada. Ergastumine toimub peamiselt siis, kui satub ohtu isiklik heaolu - nt kuluhüvitised-, partei heaolu - on seotud isikliku heaoluga -, kui on võimalus oponentidele ära teha või nende mõistlikud ideed-eelnõud põhja lasta,» kirjutas Rahumägi.

Samas nentis Rahumägi, et riigikogus koosseisus on ka pühendunud inimesi, kuigi nad on tema sõnul vähemuses ega ole «parteilise otsustamise pumba» juures.