Eesti piiriesindaja Aimar Köss: surve kagupiirile püsib

PPA eesmärk selliseid ohte analüüsinuna on Kössi sõnul tagada piiriturvalisus ning kindlustada, et piirile ei tekiks organiseeritud ebaseadusliku sisserände kanaleid. «Viimastes vahejuhtumites tabatud välismaalased on kirjeldanud, kuidas neile suurte rahasummade eest Vene poolel teed juhatanud isik või isikud lubasid, et kohe jõuavad nad välja Poola, Saksamaale või Soome. Saades teada, et kurjategijad on neid petnud, võtnud käest kogu raha ja muu vara ning juhatanud nad sootuks teise riiki, valmistas neile silmnähtavalt suurt pettumust. PPA sihiks on, et organiseeritud kurjategijad, vähemasti Eesti poolel, ei saaks kuritegeliku tulu teenimise eesmärgil välismaalasi omakasupüüdlikult ja piiririkkumisele suunates ära kasutada,» ütles Köss.