Seeder: EKREt võetakse täna ikkagi uue erakonnana

«See, et nad on välja kasvanud Rahvaliidust, on ammu unustatud,» sõnas Seeder. Isamaa juhi sõnul nähakse EKREs alternatiivi tänastele võimulolijatele ja ka üleüldiselt kogu poliitilisele süsteemile. «Need protestihääled on suurel määral tõenäoliselt üle võtnud EKRE,» arutles Seeder, kuidas Vabaerakonna hääled on kogunenud EKRE taha. Tema sõnul on Vabaerakond kaotanud värskuse ning alternatiivina on nad vähem jõulised.