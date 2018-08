Jalakäijad panevad end ohtu pärast tööd

Eesti arstide tehtud uuringust selgus, et iga viies õnnetusse sattunud jalakäijast oli joobes ja eluga tuli avariist välja vaid iga teine purjuspäi autolt löögi saanu. «Purjuspäi alla jäämised on juhtide jaoks ootamatutes kohtades, näiteks maanteel,» selgitas Saar alkoholi pruukinute suurt osakaalu hukkunute seas.

Kui ülekäigurajale lähenedes võtavad juhid natukene kiirust maha ja on valmis kiiresti reageerima, siis maanteel on kiirused suuremad ja seal ei oska juhid oodata, et keegi võiks auto ette astuda. Saare sõnul on liiklusavarii puhul kiirus olulisem kui veokimass. «Kui saad löögi aeglaselt liikunud veokilt, siis on suurem võimalus ellu jääda, kui jääda kiiresti sõitva väikeauto ette,» sõnas üldkirurgia resident.