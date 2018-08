Lasnamäel teetöölisega riidu läinud meest tulistati vähemalt viis korda, üks lask tabas ohvrit pähe

1983. aastal sündinud Artjom on varem kriminaal- ja väärteokorras karistatud. Talle määrati 2015. aastal tingimisi vanglakaristus selle eest, et lõi Tallinnas Club Prive ees jalaga kahel korral oma ametikohustusi täitvat vanemkonstaablit.

Kuigi kahtlustatav ei ole varem kriminaalkorras karistatud olnud, prokuratuur on siiski seisukohal, et aset on leidnud raske kuriteo toimepanemine, millest lähtuvalt on alust kohtule vahistamistaotluse esitamiseks.