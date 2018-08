Kas teate, mis tunne on sõita nagu saunalaval?

Higipiisad, mis ülahuule nurgast suhu valgusid, ei olnud soolased, nagu oleks võinud oodata. Need olid pigem kirbevõitu. Ent samavõrd üllatas veel, et mu mäletamist mööda ei olnud higi kiivri alt kunagi varem piki nägu nii kaugele nirisenud. Tavaliselt oli selle teekond saanud otsa silmades – ja see on tõesti ebameeldiv. Kipitab nii, et võtab silmanägemise ära. Aga nägemise hägustumine on ohtlik, kui kiirus ratta seljas ulatub üle 30 km/h ning ees, kõrval ja taga väntab arvukalt mehi, kes pressivad oma jalgest välja vaat et viimast. Kevadisel 135 km pikkusel Tartu rattarallil, mis toimus ilusa päikselise ilmaga, tilkus mul juba kolmandiku maa läbimise järel kiivri alt prilliklaasile koguni nii palju higi, et ühest silmast jäi vaade sõidu lõpuni uduseks. Liiga riskantne olnuks sõitjate massis hakata prilliklaasi puhtamaks nühkima – ja liiati, millega?