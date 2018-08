Regionaalpoliitika või palagan? 160 ametnikku sõidab Virumaale välitöödele

Välitööde all mõeldakse seminare ja kohtumisi erinevates linnades ja valdades ning tutvumist ja üritusi koos kogukondadega. Kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Piret Hartmani sõnul kõik ametnikud Ida-Virumaale siiski kaheks nädalaks ei jää, vaid igaüks valib vastavalt võimalusele, kui kauaks tal võimalik jääda on.

«Miks riigiametnikud peavad istuma kontoris,» sõnas siseministeeriumi kodakondsuse ja rändepoliitika nõunik Martin Tulit. Ta lisas, et siseministeeriumis harrastatakse igapäevaselt tegevuspõhist kontoritööd. «Vahet pole, kus sa tööd teed, peaasi et töö saaks tehtud.»

Välitööde programmi logistik Eduard Odinetsa sõnul peavad ametnikud majutuse endale ise organiseerima. «Päris palju inimesi on öelnud, et nad on taasloonud sidemed kaugete Ida-Virumaa sugulastega ja peatuvad nende juures,» ütles Odinets. «Loodan, et keegi telgis ööbima ei pea, aga ka see on väga hea võimalus.»

Hartmani sõnul on üle 300 kohaliku elaniku neid ootamas, nende seas linnapead, vallavanemad, linna- ja vallavolikogu esimehed, ettevõtjad, haridus- ja kultuuriinimesed. «Poliitika kujundamisel on oluline see, et säiliks kontakt selle fookus- või sihtgrupiga, kelle jaoks me seda kujundame,» sõnas Hartman.

«Ida-Virumaa on väga prioriteetne piirkond, kuhu me soovime investeerida ja kuhu on ka Euroopal suur huvi investeerida,» ütles rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik Kadri Tali, lisades, et investeeringut vajavad valdkonnad selguvad projekti käigus. Valdkondade esindajad annavadki ametnikele ülevaate Ida-Virumaa haridusest, tervisest ja turvalisusest.

Välitööde põhieesmärk on sellel aastal Ida-Virumaa programmi ja arengukava ning Lõimuv Eesti 2030 jaoks sisuliste ideede kogumine koostöös erinevate ametkondade ning kohalike partnerorganisatsioonidega.