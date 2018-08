Lasketiiru juht: relvad on juba sellised, et on vaja poosid sisse võtta

«Relvad on juba sellised, et on vaja poosid sisse võtta,» sõnas Tondi lasketiiru müügijuht Virge Võsujalg, kelle sõnul on sotsiaalmeedia võidukäik laskmisele kui meelelahutusärile hästi mõjunud. «Varem inimesed ei tagginud, ei kasutanud, ei suhelnud niimoodi, aga nüüd on kõik asjad Facebooki ja mujale kolinud, et selle tõttu on ta palju palju populaarsem,» tõdes Võsujalg.

Taktikalise Laskmise Keskuse juhatuse liige Martin Bahovski seevastu hobi korras laskmise populaarsuse kasvu märganud ei ole. «Tegelikult on see umbes samaks jäänud võrreldes eelmise aastaga,» sõnas Bahovski. Küll aga tõusis tema sõnul relva taotlejate ja laskmas käijate arv siis, kui hakkas Ukraina sõda.

«Käid loomaaias, teed tiigriga pildi, paned üles. Teine asi, käid laskmas, äge läikiv automaat on käes, paned ka üles,» kommenteeris Bahovski sotsiaalmeedias relvade kajastamist, lisades, et tema arvates meeldib inimestele kõike, mis tavapärasest erineb, teistega jagada. «See on tema jaoks eriline, nii nagu iga päev ei näe tiigrit,» kirjeldas Bahovski esimest korda laskma tulevaid inimesi.

«Facebook tegelikult ei lase raha eest end reklaamida, meil puudub igasugune võimalus,» selgitas Taktikalise Laskmise Keskuse esindaja, kuidas lasketiirudel pole võimalik enda populaarsust ise sotsiaalmeedias kasvatada. «Sest see propageerib relvi ja on väidetavalt paha,» sõnas Bahovski.

Ka Top Gun lasketiiru juht Einar Lillo sõnul pole laskmis huviliste arv viimasel ajal suurenenud, kuid inimesed soovivad tõesti varasemast rohkem omamoodi ekstreemset tegevust sotsiaalmeedias kajastada. Lillo sõnul küsivad kliendid tihtipeale ka neilt abi, et endast relvadega pilte saada, kuid sellistel puhkudel jälgivad lasketiiru töötajad ise, et fotodel kujutatu jääks viisakuse piiridesse. «Täiesti ebaeetilised pildid, kus üks inimene suunab relva teisele, on täiesti välistatud,» sõnas Lillo.