Rahvas ootab valitsuselt aktsiisi langetamist

Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog hindas, et toetus sotside valijate hulgas ei tähenda tingimata nõusolekut praeguse valitsuse aktsiisipoliitikaga. Pigem võib tema arvates tegu olla kaitsereaktsiooniga. «See peegeldab (sotside valijate – toim) emotsionaalset suhet teemaga,» lausus Voog, «sest kui nad toetaks aktsiisi langetamist, tunnistaksid nad, et nende propageeritud poliitika on olnud ekslik. Seda nad kindlasti ei taha».