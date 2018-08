Kakskeelne õpe jõuab ajapikku koolidesse

«Kõik tunnid on jagatud pooleks, üks osa on vene keeles ja teine eesti keeles,» kirjeldas kunstigümnaasiumi direktor Mari-Liis Sults.

Klassi, kus on seitse venekeelset last ja seitse eestikeelset last, õpetab kaks õpetajat. Ainult vene keeles räägib lastega klassijuhataja Uljana Dikmen ning eesti keeles keelekümblusõpetaja Anželika Raagmets.

«Lastel on päevas umbes neli kuni kuus tundi, sisuliselt on pool päeva eestikeelne ja pool venekeelne,» sõnas Raagmets. Midagi ei korrata teises keeles üle, vaid teemadega liigutakse edasi.

Isegi keelereegleid on võimalik ühest keelest teise üle tuua. «Kui vene keele tunnis on õpitud reegel, et lause algab suure tähega, siis mina lähen sellega edasi. Kui ma harjutuste käigus märkan, et eestlased ei ole reeglist päris hästi aru saanud, siis ma saan harjutustega selgitada,» kirjeldas keelekümbluse õpetaja Raagmets.