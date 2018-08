Kas 100 000 uut geenidoonorit saab ikka aasta lõpuks kokku?

Eesti geenivaramu andmekogumise osakonna juhataja Helene Alavere sõnul on kõige suurem tung tõesti praegu möödas ja vere loovutamiseks ei pea enam järjekorras seisma. «Praeguste suveilmade ja puhkuste ajal laekuvad nii nõusolekud kui ka proovid veidi aeglasemalt kui oodata võiks.»

Siiski kinnitab ta, et oma nõusoleku projektis osalemiseks on praeguseks andnud ligi pooled kavandatud uute geenidoonorite üldarvust ehk üle 45 000 eestimaalase. Nõusolekust paraku ei piisa ning selleks, et Eesti geeniteadust arendada, tuleb geenidoonoril anda ka vereproov. Probleem on aga selles, et igas Eesti punktis vereproove ei koguta ning väiksematest alevikest on keeruline väljapakutud vereloovutuskeskustesse jõuda.

Hetkel saab projekti jaoks verd anda suuremates haiglates ja SYNLABi verevõtupunktides, kuid Alavere leiab, et neid punkte võiks olla üle Eesti rohkem. «Plaan on kaasata ka perearste ning laiendada vereloovutuskohti üle Eesti. Probleem võib jääda asukoha taha, sest niipea kui tekitasime Saaremaale võimaluse, laekus sealt geenivaramusse kohe palju uusi vereproove.»

Mis on lahendus?

Kui väheste vereproovide laekumine jääb tõesti vereloovutuskeskuste asukohta taha, on Eesti Apteekide Ühendusel probleemile lahendus.

Eesti Apteekide Ühenduse juhatuse liige Kristiina Sepp leiab, et selleks, et geenidoonorite arvu märgatavalt suurendada, on vaja tunduvalt avardada koeproovide võtmise võimalusi. Üheks suurepäraseks võimaluseks on teha seda näiteks apteekides, sest need on üldiselt kaua avatud ja võrreldes teiste tervishoiuasutustega paiknevad inimeste kodude, töökohtade või igapäevaselt külastatavate kaupluste lähedal. Lisaks töötavad apteekides proviisorid ja farmatseudid, kes on kõrgelt kvalifitseeritud tervishoiutöötajad. Seejuures on apteekrid Eestis võrreldes paljude teiste Euroopa riikidega esmatasandi tervishoiu alakasutatud ressurss.

Ta peab suureks plussiks ka seda, et apteekidel on juba täna välja töötatud erinõuetele vastavad transpordi- ja logistikasüsteemid, mida saab hõlpsasti kohandada ka koeproovide säilitamis- ja transpordinõuetele vastavaks. Koeproovi andmine tuleb teha inimesele võimalikult lihtsaks, samuti on mõistlik vaadelda tervishoiuasutuste ülesandeid ja võimalusi senisest laiemalt ja ühtse tervikuna.

Muidugi tuleb inimesi geenidoonorlusest ja selle plussidest senisest veelgi enam teavitada – miks seda vaja teha on ja kuidas seda tehakse, aga ka siin saavad apteegid omalt poolt abiks olla.

Sepp leiab, et esmane ületamist vajav tõke on aegunud mõtteviisi muutus. Kuigi apteekreid tunnistatakse ka juriidiliselt tervishoiutöötajatena juba viis aastat, ei ole see arusaamine veel igapäevapraktikasse jõudnud. Tervishoiu õigusaktide tõlgendamisel ja rakendamisel kiputakse pahatihti ikka veel seda lihtsat fakti unustama. Seetõttu tekib praktikas õiguslikke probleeme, mis kohati võivad olla ka kunstlikud. Üle tuleb vaadata ja pisut ajakohastada kehtiv apteegitegevust ja geeniuuringuid puudutav regulatsioon. Kahtlemata on ka koeproovide võtmisel esmatähtis patsiendi turvalisus.

Apteegiruumides koeproovi võtmiseks tuleb kohandada ruumi- ja seadmete nõudeid, samuti peaksid apteekrid läbima koeproovide võtmise täiendkoolituse, lisab Sepp.

Helene Alavere arvates on apteekides vere andmise võimaluse loomine projekti puhul heaks lahenduseks, kuid praegu pole selleks kõiki vajalikke juriidilisi ja tehnilisi võimalusi. Apteekrite ja inimeste huvi korral on need ehk lahendatavad.