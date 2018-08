Kiiruskaamerad on tänavu tuvastanud üle 60 000 rikkumise

Politsei avalikustas Tallinnas esmaspäevased kiirusmõõtmiskohad

Et esmaspäev algaks ja lõppeks rahulikult, on korrakaitsjad esmaspäeva lõunast kiirust mõõtmas Tallinnas Ristiku tänaval, Tallinna Ülikooli läheduses, Lasnamäel ning Tartu maanteel.

«Kui sa ei ole veel «Seitsmeste uudiste» ajaks kodus, siis tea, et sel ajal on patrullide tähelepanu all Põhja-Tallinna ja kesklinna ristmikud, kus juhtub kõige rohkem õnnetusi. Alates kella 19 võite ka lehvitada politseinikele, kes mõõdavad kiirust Laagna teel. Kui vahepeal ei ole politseinikke näha, siis see tähendab seda, et nad on väljakutsel. Kui aga sündmus saab lahendatud, siis suundutakse taas teedele ja tänavatele liiklejate keskele,» teatasid korrakaitsjad sotsiaalmeedias.