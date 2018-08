Kiiruseületaja saadeti Eesti Vabariigist välja

Rakvere politseijaoskonna juht Tarmo Tammiste tõdes, et kahjuks on sellised arutud kiiruseületamised Tallinn-Narva maanteel pigem igapäevased kui erandjuhtumid. «Sirge neljarealine tee viib paljudel selge mõistuse ja lausa kutsub juhte liigselt gaasipedaali tallama, mõtlemata sealjuures võimalikele tagajärgedele. Kiirus on aastast aastasse olnud traagiliste tagajärgedega liiklusõnnetuste üks põhitegureid, kuid kahjuks on rikkumiste arv jätkuvalt vägagi murettekitav,» sõnas Rakvere politseijaoskonna juht.