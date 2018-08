Dementsetele napib hooldekohti

«Dementsuse teemal on teadlikkus vähene ja dementsed on aladiagnoositud,» ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. Ta käis eelmisel nädalal tutvumas EELK Tallinna Diakooniahaiglaga ja julgeb nüüd asjast sisulisemalt rääkida. Ja probleeme on selles valdkonnas palju – näiteks ootejärjekorrad.