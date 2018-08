Maanteeamet: teede lagunemises on süüdi autojuhid

«Pindamisobjektidel on kehtestatud piirkiirusest kinni pidamine väga oluline, et tagada tee kvaliteet ja pikaajaline säilimine,» selgitas Maanteeameti lõuna regiooni ehitusvaldkonna juht Janar Taal.

Piirkiirust 30km/h rakendatakse pindamistöödel tavapäraselt kuni kolme päeva jooksul. See tuleneb asjaolust, et sideaine ehk bituumeni ja killustiku vahelise nakke saavutamine võtab aega kuni kolm ööpäeva.

Kuumade ilmade korral võib see protsess pikeneda. Sel perioodil ei saa ka teekattelt ära harjata lahtist killustikku, mida laotatakse alati natuke rohkem, et killustiku terad asuksid tihedalt üksteise kõrval ning kataksid ühtlaselt pinna. See on aga kiiruse ületamise korral ohtlik liiklejatele endile.