Politseikapten mõisteti süüdi riigisaladuse lekitamises

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus selgitas, et kriminaalmenetluse raames koguti piisavalt tõendeid, et rasked rikkumised tuvastada. Tema sõnul on kogu juhtum äärmiselt kahetsusväärne. «Olukord, kus politseiametnik kahjustab teadlikult oma tegevusega mitme kriminaalmenetluse kulgu, kolleegide pingutusi ja tõe välja selgitamist, õõnestab mitte ainult konkreetset uurimist, vaid Eesti õiguskaitseasutuste usaldusväärsust ja kogu õigusemõistmist laiemalt. Selline käitumine on lubamatu ja kuulub üheselt hukkamõistmisele,» lisas riigiprokurör Evestus.