Ants Laaneots: kukkunud lõhkepea oli nii võimas, et selle pauku pidi kuulda olema

«Hispaania hävitajalt lastud Amraam rakett on keskmaarakett, mis on mõeldud vastase lennuki hävitamiseks,» ütles Laaneots.

Laaneotsa sõnul on õhuväel Otepää kandis on neil treeningväli, kus hävitajad harjutavad õhulahinguid. «Seal nad keerutavad peaaegu iga päev, aga mis laadi ülesannet ta täitis seal ja kuidas ta nupule vajutas, see on küsimus,» ütles Laaneots.

Laaneotsa hinnangul sai tegemist olla hooletuse või õnnetu juhusega.

Laaneotsa sõnul on raketi väljalaskmine paari nupuvajutuse kombinatsioon. «Ühe vajutusega aktiveerid, teisega lased välja. Praegu saan aru, et ta ei aktiveerinud seda, sest näib, et pole lõhkenud. Sellepärast see ongi ohtlik ja parem mitte puutuda. Kui leitakse üles, siis lõhatakse kohapeal,» selgitas Laaneots.

Hetkel on teada, et raketi viimane asukoht oli Tartust 40 kilomeetrit põhja suunas. «Väga võimalik, et lasti rakett tegelikult lõuna pool välja ja rakett lendab ise üpris kaugele. AMRAAM tüüpi rakett lendab umbes 100 kilomeetrit,» ütles Laaneots.

Laaneotsa hinnangul võib tinglikult öelda, et lõhkepea pauk on sarnane 155 millimeetrise haubitsalt lennutatavaga.

«Aga kui see lõhkepea lõhkeb, siis lendavad laiali veel ka killud laiali, et purustada vastase lennukit rohkem,» ütles Laaneots.

Laaneotsa sõnul on hetkel palju küsimusi, mis vajavad vastuseid.