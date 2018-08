Teadlastel peab alles jääma õigus arvata

Tippkirurg Toomas Asser (64) asus ametlikult rektorikohuseid täitma 1. augustil. Päevad hiljem opereeris ta Tartu Ülikooli kliinikumis ühte patsienti ning lõikusi on ees veel. Ajuripatsikasvaja endoskoopilised operatsioonid on need, mida praegu teeb kliinikumis vaid Asser. Sellepärast tuleb tal ülikooli juhtimise kõrvalt kirurgilist nõu edasi jagada. «Aga aktiivne arstlik tegevus lõpeb ära. Ma ei lähe sinna enam tagasi,» sõnab Asser, kes on end praegu sisse seadnud ülikooli peamaja usuteaduskonna tiivas. Rektoraadis käib remont.