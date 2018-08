Õhuvägi jätkab väljatulistatud raketi otsinguid kolme helikopteriga

Lisaks helikopteritele on vajadusel valmis õhku tõusma ka õhuväe lennuk An2.

Kaitseväe pressiesindaja kapten Aivo Vahemets ütles Postimehele, et vihjeid raketi võimaliku asukoha kohta tuleb kogu aeg. Õhuvägi analüüsib laekunud vihjeid ja kontrollib laekunud vihjeid.

Õhuseiredivisjonil on väljas ka neli maapealset patrulli, kes kontrollivad laekunud vihjeid.

«Palun inimestel õhuväe telefoni mitte koormata teadetega plahvatuse häältest, mis leidsid aset enne eile kella 15.44, kuna need ei puuduta eile aset leidnud intsidenti kuidagi,» lausus Vahemets.

Ta lisas, et seni ei ole välistatud võimalus, et rakett plahvatas õhus. «Võib-olla ei peaks me praegu otsima mitte tervet raketti, vaid selle väikeseid osi, mis plahvatusest järele jäid,» rääkis Vahemets.

Ta lisas, et vajadusel on valmis otsingutega ühinema politsei, päästeamet ja kaitseväe üksused, kes saaksid vajadusel moodustada aheliku, et otsida mingi piirkond põhjalikult läbi. «Kuid praegu on ahelotsinguks veel vara, selleks on meil veel liiga vähe infot,» lausus Vahemets.