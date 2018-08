Apteegid kodeiinisõltuvusest: meil pole võimalust sõltlasi tuvastada

«Kui inimene tuleb apteeki ja küsib valuvaigistit, siis apteekrid kindlasti ei soovita esmase valikuna kombineeritud narkootilist valuvaigistit, vaid lihtsamat ühest komponendist koosnevat valuvaigistit,» ütles Benu apteegi proviisor Margot Lehari. Ta lisas, et nende apteek ei reguleeri ega jälgi käsimüügiravimite ostmist.



«Samas pole apteekril võimalust jälgida, millal inimene viimati sarnast ravimit ostis ning seetõttu ka ära tunda ravimi kuritarvitajat,» ütles Apotheka proviisor Kristiina Sepp. Ta lisas, et ravimite kuritarvitamist on püütud piirata näiteks läbi käsimüügiravimite pakendite suuruste, näiteks on ravim pakendatud üldjuhul nii, et üks pakend ei sisalda sadu tablette.



«Apteekrid üldjuhul teavitavad patsiente ravimite ohtudest ja seda ka kodeiinisõltuvust tekitava toime eest,» sõnas Lehari. Ta lisas, et ravimid on tugevatoimelised ja kõigil neil on kõrvaltoimed. Lehari hinnangul pole kindlat kogust ja ajalimiiti, millest alates jääb inimene sõltuvaks. «Need, kel on juba mingi sõltuvus (narkootikumid, alkohol, suitsetamine) eelnevalt olnud või käimas, siis nemad võivad kiiremini jääda sõltuvaks ka kodeiinist,» ütles Lehari.



Sepa sõnul on kõik ravimid ohtlikud ja kui neid ei tarvitata vastavalt näidustustele ja pakendi infolehel toodud juhendile. Sepa sõnul on apteekril kohustus kõikide ravimite puhul pöörata ravimi ostja tähelepanu ravimi annustamisele ja ka levinumatele potentsiaalsetele kõrvaltoimetele.



Lehari tõdeb, et kui apteeker on koos patsiendiga jõudnud järeldusele, et talle ei sobi teised valuvaigistid - kas allergia, mao- või südame-veresoonkonna kõrvaltoimete tõttu või on valu niivõrd tugev ja on juba proovitud lihtsamaid, siis nad hoiatavad, et tarvitada tuleb taolist valuvaigistit nii lühidalt kui võimalik ning kui valu ei leevene nädalaga, tuleb konsulteerida arstiga edasise valuravi osas.