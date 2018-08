Riigikogu võib erakorraliselt koguneda 22. augustil

Keskerakonna fraktsiooni liige ja riigikogu esimene aseesimees Enn Eesmaa tunnistas, et fraktsioon ei ole veel teemat arutanud, aga märkis, et nad on selleks riigikogus, et seal tööd teha ning lisas, et tema isiklikult selle vastu ei ole. «Ma ei arva, et see oleks suur probleem,» märkis Eesmaa. «Kui on selline vajadus, siis riigikogu peab alati olema valmis,» rõhutas ta.