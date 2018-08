Valgamaal uppus mees tiiki

Päästjad hoiatavad, et kodutiiki või muusse kodulähedasse järskude kallastega veekogusse võib kergesti uppuda kui sinna ootamatult kukkuda, teatas Lõuna päästekeskus. Seepärast tasub järsud kohad aiaga piirata ning luua veekogule turvalised juurdepääsud – purded või trepid.

«See on uus tendents – eakate libastumised ja kukkumised, kui minnakse tiigist või kaevust vett võtma. See on meie jaoks probleem,» tunnistas toona päästeameti ekspert Mikko Virkala.