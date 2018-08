Unearst: tuleks jääda talveaja juurde

«Kõige suurem mõju on aga just talveajalt suveajale minekul. Põhjus on selles, et ühtäkki tuleb oma kohustused varasemaks tõsta ja vähem magada ning enim mõjutab see noorte unerütmi. Täisväärtuslik uni loob aga aluse tervisele ja õppimisvõimele.

Puudulik uni on kui ahelreaktsioon, mis rikub immuunsüsteemi ja psüühikat ja lõpuks kogu tervist. Oleme ikka kuulnud-lugenud neist, kes valjuhäälselt ütlevad, et nende heaolu kellakeeramine küll ei mõjuta.

Teaduslikult on tõestatud, et veerand kuni kolmandik inimestest kannatab kellakeeramise tagajärgede all. Kui need muutused arenevad haigusteks, maksavad ju need kangelased, keda kellakeeramine ei mõjuta, oma maksudega kinni ka kellakeeramisest mõjutatute – haigete – ravi. Kui kellakeeramine tõesti lõpetada, siis millisele ajale jääda – kas talveajale või suveajale?

Talveajale. See vastab meie välja kujunenud ja geenidesse kirjutatud ööpäevase rütmi olemusele. Selles osas on rahvahääletuse korraldamine, nagu Euroopa Liit seda soovib, sama arusaamatu, nagu hakata arutama selle üle, kas raskuskiirendus Maal võiks olla 9,80665 m/s2 või sellest suurem või väiksem.

Me teame, et bioloogiline kell on evolutsiooni vältel geneetiliselt kodeeritud protsess ja selle väänamine asjaolu tõttu, et me saame muuta inimestevaheliste kokkulepete alguse ja lõpu aegu, ei ole lihtsalt arukas. Millest tuleb vastuseis kellakeeramisele?

Peamine vastuseis tuleb asjaolust, et kord sisseviidud kellakeeramine ehk siis vööndiaja suhtes asjade alguse ja lõpuaegade nihutamine on ka omamoodi süsteem ja see on kirjutatud ühiskonna memeetilisse koodi. Selle järele valvatakse ja see on ka omalaadne n-ö ebaloomulik rütm ja selle rütmi ärajätmine on paljude jaoks häiriv – töö tuleb ümber korraldada.