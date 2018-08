Mupo tunneb muret kruiisituriste teenindavate bussijuhtide liikluskultuurituse pärast

Seoses linna külastavate arvukate turistidega on linnas liikumas ka palju neid teenindavaid busse, kes mugavuse tõttu pargivad selleks mitte ette nähtud kohtades ja viimased nädalad näitavad, et pargitakse lausa peatumist keelavate liiklusmärkide all. Kõige hullem on olukord Pärnu maanteel Draamateatri-poolsel teeserval, kus bussid seisavad ridamisi, takistades ühistranspordi liiklemist ja seades ohtu jalakäijad, kes busside vahelt laveerides teed ületavad.

«Nagu juuresolevatelt piltidelt näha võib, eiravad bussijuhid keset päist päeva süüdimatult liikluskorraldusvahendeid. Antud kohas ei ole lubatud isegi mitte peatuda, rääkimata parkimisest või kellegi ootamisest,» selgitab Munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere ning lisab: «Juht istub rooli taga ja kui korrakaitseametnik juhib tähelepanu rikkumisele, siis küsitakse – aga kuhu ma siis pargin? Vastus on – parkida tuleb sinna, kus see on lubatud. Vahel on tunne, et osa bussijuhte tuleks uuesti liikluseksamile saata».

Teiseks murekohaks on Toompere sõnul Mere puiestee Vene Kultuurikeskuse poolne teelõik, kus on lubatud 15 minutit peatuda, et reisijaid bussist välja lasta ja peale võtta. Paraku näitab kogemus, et juhid kasutavad seda võimalust kurjasti ära ja istuvad rooli taga tunde. Kui juht vahepeal veel ühe tiiru ka ära teeb ja uuesti pargib, siis otsest rikkumist ei ole.

Petrooleumi tänaval, vanalinna ja sadama vahetus läheduses korralik asfalteeritud parkla umbes 15-le suurele bussile ja edaspidi hakatakse busse sinna suunama, selgitab Toompere.