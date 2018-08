Ajajoon: kuidas liikus info pärast eksikombel lastud raketti Eesti õhuruumis

Õhuväe ülema vastandlikud väited

Teisipäeva õhtul kell 21.00 andis eksikombel hävitajalt valla lastud raketi otsingute kohta ülevaate Eesti õhuväe ülem Riivo Valge. Muuhulgas ütles ta otse-eetris, et kuulis kaotsi läinud raketist esimest korda poolteist tundi pärast seda, kui juhtum oli aset leidnud.

Aktuaalse Kaamera ankur: «Ma ei julge seda küsidagi, aga ma pean küsima, et millal teie teada saite, et NATO lennukil rakett on lahti läinud?»

Õhuväe ülem Riivo Valge: «Umbes poolteist tundi pärast selle juhtumi toimumist. Eri riikide vahel tõese informatsiooni väljaselgitamine võtab oma aja ja liigset paanikat ei taha keegi tekitada.»

19 tundi hiljem oli Valge arusaam asjast muutunud. Neljapäeval kell 16.00 antud pressikonverentsil tõstatas sama teema Postimehe reporter.

Postimehe reporter: «Kas see on teie meelest normaalne, et õhuväe juht kuuleb sellest poolteist tundi hiljem?»

Õhuväe ülem Riivo Valge: «Hea, et selle üles tõstsite. Eesti õhuvägi sai sellest teada minutitega. Meil läks hinnanguliselt poole tunni ringis teada saamiseks, et informatsioon on tõene ja kujutab mingisugust ohtu. Vähem kui tunni pärast informeerisime päästeametit ja politsei- ja piirivalveametit. Sealt edasi läks pool tundi, et veelkord omakorda saada kinnitus, et tõesti ongi rakett välja lastud ja pole kinnitust, et see on maandunud või plahvatanud. Poolteisttundi pärast intsidenti läks lahti tõsine päästeoperatsioon.»

Miks ütles õhuväe ülem Riivo Valge Aktuaalse kaamera otse-eetris üht, aga päev hiljem pressikonverentsil teist?

«See oli eksitus, ta eksis sõnakasutusega,» ütles kaitseväe peastaabi ülem Aivo Vahemets. Kaitseväe peastaabi kinnitusel sai õhuväe ülem esimese info võimalikust alla kukkunud raketist mõnede minutite jooksul, poolteist tundi kulus selleks, et kolonel Riivo Valgele esitataks ametlik raport juhtunust.