Politsei otsib Kunda hooldekodust kadunud 55-aastast Ulvit

Viimati nähti Ulvit 6. augusti hommikul Tallinnas, aga tema edasine liikumissuund on teadmata. Kuna naisel ei ole mobiiltelefoni, puudub temaga igasugune kontakt ja samuti ei saa ka positsioneerimise kaudu tema ligikaudset asukohta tuvastada.

Ulvi on ligikaudu 160 sentimeetrit pikk, pisut suurema kehaehitusega ja tal on tumedad lühikesed juuksed. Kaasas on tal kilekott riietega. Tervisliku seisundi tõttu võib Ulvil vaja minna ka ravimeid, mida tal aga kaasas ei ole.