Vabaerakond: ühest ministris piisab majandusministeeriumi küll

«Vabaerakonna juhatus soovib majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis topeltministrite kohtade kaotamist. Seoses ettevõtlus- ja infotehnoloogia minister Urve Palo ametist tagasiastumisega on selleks taaskord tekkinud head eeldused,» teatab Vabaerakonna juht Andres Herkel.

Erakond leiab, et topeltministrid on hägustanud valdkondade vastutusalasid, pole parandanud avalikku haldust ja on toonud kaasa uute poliitiliste ametikohtade loomise.