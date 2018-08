Päästeamet paneb inimestele südamele, et enne ujuma minemist tasub hinnata vee temperatuuri, veekogu eripärasid ja oma tervislikku seisundit selleks, et vältida traagiliste tagajärgedega õnnetusi.

2016 rääkis kinnistu omanik, Rummu alevikus tegutsev KB Auto Eesti OÜ tegevjuht Gunnar Bergvald Postimehele, et avalikkusel tuleb aru saada, et tegu on eramaaga, ja kuigi karjääris ujumist keelavad sildid ripuvad juba ammu üleval, ei tee inimesed neist välja. Ujumine on seal aga ohtlik.