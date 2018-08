Ükski kahtlustuse saanud Narva linnavolikogu liige pole lahkumisavaldust esitanud

«Seni kuni nad pole süüdi mõistetud, pole neil mingit sundi ka seda esitada. Minu praktikas on selline olukord esmakordne kus kaheksa volikogu liiget korraga uurimise all on. Seetõttu ei oska ma seda ka hinnata, aga ma ei usu, et on väga suur tõenäosus, et nad tagasi astuvad,» sõnas Liimets.