Lapse sünd ärgitas juhiks hakkama

Ma ei tea, kas ma legend olen, aga kui sa teed siin välitööd, siis tead pooli inimesi. Lydia on legend, sest ta on töötanud saarel üle 30 aasta ja kokkupuuted temaga tulevad alati väga järsku.

Aga millest see tuleb, et just Hiiumaa politseinikest saavad legendid, keda teatakse mandrilgi? Mina ei tea Tallinna äärelinnas elades isegi seda, kes on mu piirkonnakonstaabel.

Hiiumaal on politseinik nähtav. Kui sa sõidad ringi, siis kusagil sinivalget autot ikka näed. Kui sa teed politseitööd aastakümneid, siis sinust hakatakse rääkima, furoor/folkloor juurde, ja nii see legend tekib. Ma ise arvan, et saartel on need rahvajutud lihtsamad tekkima.