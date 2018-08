Video: Pärnumaal Valgerannas möllas vesipüks

Üldjuhul ei kujuta vesipüksid inimestele ohtu, kuna neil on vähe jõudu. Ohtlikuks võivad vesipüksid muutuda alles rannale jõudes, kuid sellised juhtumid on haruldased.

Kliimateadlane Ain Kallis on Postimehele antud usutluses märkinud, et viimase paari sajandi jooksul on Eestis ette tulnud vaid paar sellist vesipüksi, mis on paati kallutanud või muidu tugevamat jõudu näidanud.