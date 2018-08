Kaitseinvesteeringute peahankija: ehitamine on riigikaitse vältimatu osa

Eesti suurim kinnisvaraomanik on kaitseministeerium, kelle halduses on üle 620 kinnistu ja 570 ehitise, järgnevad Riigi Kinnisvara Aktsiaselts ja keskkonnaministeerium. «Kuna suur osa kaitseväe taristust paikneb omaaegsetes nõukogude sõjaväelinnakutes ning kasutusele võeti seal olnud hooned ja rajatised, siis paraku jõuame punkti, kus me peame hindama, mis on taastamist väärt, millisel puhul on mõistlikum uus ehitada ja mida ei ole üldse vaja ning see tuleb lammutada,» rääkis Soosaar Postimehele antud intervjuus. «Ajateenijate ja elukutseliste elutingimuste parandamine on ka kaudses mõttes kaitseotstarbeline betoon, kuid me peame betooni panustama ka selleks, et tehnika ning muu varustus, millele riik on miljoneid panustanud, oleks hoitud ja remonditud,» lisas ta.