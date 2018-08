ERRi uueks Euroopa korrespondendiks saab Epp Ehand

«Mul on rõõm jätkata Euroopas toimuva vahendamist Eesti televaatajatele ja raadiokuulajatele,» ütles Ehand, lisades, et Eesti eesistumise ajal saadud kogemus oli talle õpetlik sissejuhatus Euroopa Liidu asjaajamisse.



Ehandi sõnul on on Euroopa teemad üldisemalt talle alati huvi pakkunud. «Annan oma parima, et sündmused, arutelud ja meeleolud nii Brüsselist kui ka kaugemalt jõuaksid võimalikult mitmekesisena meie auditooriumini,» ütles Ehand.



Ehand asub Brüsselis tööle septembri alguses.