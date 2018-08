Reinsalu: mul on hea meel, et Kunman enam kohtunikuna töötada ei saa

«See oli piinlik. Eks ma saan aru sellest kontekstist, millest Kunmani etteheited lähtuvad. Ma ühinen siin täiesti riigikohtu esimehe hoiakuga, et see on isiklik kättemaks. Mul on hea meel, et sellise mõtteviisiga inimene enam kohtunike korpuses ei ole,» ütles Reinsalu.

«Mis puudutab Eesti õigussüsteemi, siis see üldjoontes täiesti funktsioneerib, siin ei ole mingit küsimust. Põhiprobleem ei ole see, et meil oleks vähe kontrolli kohtu või prokuratuuri tegevuse üle vaid vastupidi, see on kõige tõsisem risk, mis võiks esile kerkida,» ütles Reinsalu.

Reinsalu sõnul tähendab õigusemõistmise sõltumatus seda, et need kes õigusametis on, saavad aru, et advokaat peab seisma enda kaitsealuse eest, prokurör peab kaitsma avalikku huvi ning kohtunik peab olema õiglane ja erapooletu. «See, et nad on võib-olla ülikoolis õppinud ühel kursusel, see ei tohi mängida siin mingit rolli. Ma arvan, et see on konstrueeritud probleem. Minu vastus Kunmanile on, et väited, et prokuratuur juhib ja suunab, on valeväited,» rääkis justiitsminister.

«Kahju, et nende väidete usutav eluline põhjendus on sellist tüüpi kättemaks, mida ta kasutab esimestel päevadel, mil ta kohtunikuametis ei ole. Mul jääb tõesti üle kodanikuna väljendada heameelt, et ta õigusemõistmise ametis ei jätka. Selline intervjuu ei tee tema senisele kohtunikukarjäärile au.»

Reinsalu tunnistas, et Kunmani süüdistus peaprokuröri Lavly Perlingu suunas on väga karm. «Ma pean praeguses olukorra mõistlikuks ja loodan, et prokuratuur esitab argumenteeritult vastuväited. Mitte sildistavad ega õiguslikult kvalifitseeritavad, vaid ratsionaalsed vastuväited, mis toona juhtus,» ütles Reinsalu.