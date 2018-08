Omski kandi kunagisest ligi kümnest eesti külast on praeguseks ainult Lilliküla selline, kus eestlased on enamuses. Kuigi Lilliküla eestlased on erandlikult kaua vastu pidanud, pole pääsu lähedal asunud Estonka ja Jurjevka eestlaste külade saatusest, mis lakkasid olemast viimase kümne aasta jooksul. 20 aastaga on Lilliküla (kohalike jaoks Lileika) elanike arv langenud neli korda – 160 inimeselt 40-le.