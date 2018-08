Kallutatus ühe katuse all

Eilses Postimehes avaldatud intervjuus ütles endine Harju maakohtu kohtunik Leo Kunman, et tema enam uues Tallinna kohtumajas tööd teha ei tahaks ja tal on kahju endistest kolleegidest, kes peavad prokuratuuriga samas majas tööd jätkama. «See asi on praegu prokuratuuri poole nii kaldu,» sõnas Kunman.

Justiitsminister Urmas Reinsalu Kunmani süüdistusi ei mõista. «Nad paiknevad seal ikkagi eraldi. Samamoodi võiks utreeritult öelda, et samas majas viibivad ka tunnistajad ja vahialused. Kui kõneleme sellest, et ei tohi olla kohtumenetlusevälist asjade lahendamist, siis see on loomulik,» sõnas Reinsalu.