Mägironijad pääsesid kopteriõnnetusest tänu juhusele

Üleeile kella 19.00 paiku kukkus Pamiiri mäestikus alla kopter, kus oleksid pidanud olema ka eestlastest mägironijad. Viimase info järgi hukkus õnnetuses kaks pilooti ja kolm alpinisti.

Kuueliikmeline eestlastest mägironijate grupp eesotsas Katrin Merisaluga on Tadžikistanis Pamiiri mäestikul mäetippe vallutamas. Eile teatasid grupiliikmed oma Facebooki lehel K&K Pamiir 2018, et mäestikus kukkus alla helikopter, millele eestlased ei jõudnud vaid puhta juhuse tõttu.

Kopteris oleks pidanud olema neli meeskonnaliiget: Katrin Merisalu, Tannar Esna, Oliver Liiv ja Sven Illing, kes on baaslaagris. Ülejäänud kaks liiget on juba mäestikult ära liikunud.

Kopter kukkus 4529 meetri kõrgusele kitsale platoole, niisiis ei saa üsna tõenäoliselt sinna teise päästekopteriga ligi.

Facebooki postituse järgi kukkus kopter alla eestlastest 14 kilomeetri kaugusel kümme minutit pärast õhkutõusu.

«Pidi olema kaks lendu. 14 +14 inimest. Pidime olema esimesel lennul, aga kuna tulin hiljem mäest alla, jäeti meid teisele väljalennule. Olime veel seetõttu hirmus pahased,» seisis teadaandes.

«On teada kindlalt, et seitse inimest on viidud Dušanbe haiglasse. Kas see tähendab, et ülejäänud kaheksa ei vaja abi või on «läinud», on teadmata,» selgitas Merisalu.

Kuna öösel oli sadanud ka paksu lund ning kopter oli valget värvi, olevat päästmistööd äärmiselt raskendatud.

Kopteris oli õnnetuse hetkel mitu eestlastele tuttavat mägironijat.

«Üks minuga tipus käinud hispaanlane läks sellele. Ja minuga telgis ööbinud Peterburi abielupaar. Ja üks vene punt, kellega pidime eile õhtul Dušanbes kokku saama ja tähistama,» seisis postituses.

Nüüdseks on leidnud kinnitust, et hukkunuid on viis: kaks pilooti ja kolm alpinisti. Merisalu sõnul ei ajanud traagiline õnnetus eestlaste ronimisplaane sassi.

Kaks tippu, 7495 meetri kõrgune Ismoili Somoni ehk endine Kommunismi mäetipp ja 7105 meetri kõrgune Korženevskaja ehk Kuh-i-Santalaki mäetipp oli eestlastel vallutatud ning meeskond pidi alla kukkunud kopteriga baaslaagrist ära tulema.

Eestlased ning teised mägironijad tuuakse Merisalu sõnul mägedest ära pärast päästetööde lõppu samade sõjaväekopteritega, mida kasutatakse päästeks.