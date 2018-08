Lambakasvataja: hangudega taga ei aeta, aga konflikt on õhus

Hulkuvad lambad ei lase piimakarja pidada

Kui 10 aastat lambaid pidanud Rebase sõnul on tänavu esimene suvi, kus looma karjamaal ei püsi, siis naabritel on asjast hoopis teine arvamine – lambakari on hulkunud mööda küla ringi aastaid. «Eelmine suvi oli süüa piisavalt ja omal polnud sellega muret,» räägib kõrval karjamaal piima- ja lihaveiste karja pidav Uuri suurtalu peremees Erkki Heinsalu.

Palavaga on lambad võsas varjus. FOTO: Sander Ilvest

Kui Rebase räägib 40 lambast, siis naabrimehe kinnitusel on neid u 60 ja neist kolmandik on märgistamata. Seetõttu ei saa ta Rebase maadega piirnevatel rohumaadel piimakarja pidada, sest pelgab, et teab kust pärit lambad võivad tuua karja mõne loomataudi.

«Kui märgistamata lambad on veterinaarametniku kontrollkäigu ajal laudaõues, siis saan mina kohe trahvi, sest tauditõrje on väga oluline,» kinnitas loomakasvataja. Nii saab ta sel karjamaal hoida vaid noorloomi ja lihaveiseid.

Liiga suur kari

Loomakasvataja on veendunud, et probleem pole mitte niivõrd põuas, vaid selles, et lambakari on nii väikse maa kohta lihtsalt liiga suur. Rebase kinnitusel on tema kasutada seitse hektarit ja seni on sellest piisanud, siis Heinsalu hinnangul peab 60pealine kari söönuks saama viielt hektarilt.

«Vanasti õpiti põllumeheks kolm ja pool aastat ja saadi selgeks elementaarne majanduslik arvestus, aga nüüd tulevad linnainimesed maale elama, käivad kolm päeva kursustel,» sõnas Heinsalu.

Ta kinnitas, et põllumajanduses kehtib lihtne reegel - kui sul söödamaad ei ole, siis sa ei saa karja pidada.

Lambad lastakse teadlikult välja

Kogenud karjakasvataja sõnul on loomulik, kui kari pääseb korra kuus välja. «No isegi korra nädalas pole probleemi, aga nad käivad süstemaatiliselt iga päev ja ühel samal kellaajal,» rääkis Heinsalu.

Hayde Rebase lambaid peaks karjamaal hoidma elektrikarjus, mille postid olid eelmisel kolmapäeval maas. FOTO: Sander Ilvest

Tema on 95 protsenti veendunud, et omanik teeb ise aiamulgu lahti ja laseb loomad võõrale maale sööma. «Ta ütles, et lambad hüppavad üle aia. Kümme tükki võib hüpata, aga et viimane kui üks tall seda teeb …» ei suuda loomakasvataja uskuda.

Põhimõtteliselt on ta nõus Rebase väitega, et suur palavusega on voolutugevus elektrikarjuses väiksem, aga sel juhul tuleb aeda kasta. «Tal on väike aed, käigu kastekannuga läbi,» soovitas Heinsalu.

Nii tema karjamaal, ehitusplatsil kui ka laudaõuel kondavatest lammastest on ta omanikuga rääkinud korduvalt, kuid seni tulutult. «Öeldakse, et maad on vähe ja põud on, aga kui sul lisasööda ostmiseks raha ei ole, siis tuleb see kari ära likvideerida. Nii lihtne see asi ongi,» leidis põllumees.

Kapsad läinud, tüli majas

Külavahel kevadest saadik ringi hulkuv lambakari on välja vihastanud ka ülejärgmised naabrid. «Alguses võtsime asja rahulikult, aga kui nad meie kapsad ära sõid, siis naine ütles, et tee midagi,» rääkis Tiit Sillam.