Järvamaal põles kahekorruseline elumaja

Millest tulekahju alguse sai, seda päästjad veel öelda ei osanud. Selle uurimisega tegelevad menetlejad. Kuigi majas on elektrijuhtmestik ja muu sinna juurde kuuluv väidetavalt välja vahetatud, kahtlustas naabrimees, et punane kukk võis valla pääseda just elektrist või mõnest seadmest. Kuigi kindlat veel midagi ei ole, arvasid naabrid, et põleng algas ilmselt koridorist.