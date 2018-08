Eesti loodab uute automaatide hankelepingu allkirjastada lähikuudel

Senised käsitulirelvad lähevad ladudesse hoiule, mõned neist purustatakse metallitükkideks. Kasutatud relvi on keeruline müüa, kuna NATO riikidel on üldjuhul ajakohane relvastus olemas. Kolmandatesse, sageli ka kahtlastesse riikidesse müümisel on õigustatult takistuseks rahvusvahelised piirangud. Eesti ei saa ju kasutatud relvi müüa näiteks Küprosel registreeritud Venemaa firmale, kes need siis kasumiga salakaubana Somaaliasse edasi toimetab.

Lisaks ostab Eesti 46 miljoni euro eest kaksteist liikursuurtükki ning laskemoona käsitulirelvadele, 155-millimeetrise kaliibriga suurtükkidele ning tanki- ja õhutõrjerelvadele. Just eri relvaliikide laskemoonahange on kiiresti pöörlevas maailmas omamoodi kübaratrikk – moon peab olema kvaliteetne, hind sobiv ja ostetav kogus tagama igapäevase väljaõppe ning rahu- ja kriisiaja varud.

Peaaegu 20 aastat on Eesti kaitseväe relvastuses olnud ja peaaegu lemmikuks kujunenud Kusti – rootslaste raske 84-millimeetrise kaliibriga tankitõrjegranaadiheitja Carl-Gustaf – mida saab käsitseda õlalt sihtides üks mees nii tankide vastu, aga ka lahinguvälja valgustamiseks või vastase jalaväe vastu. «Kui vaadata riike, kes seda relva kasutavad, siis nimekiri on pikk. Uute relvade valik on pikk protsess, lisaks avatud hangetele on siin võimalikud ka riikidevahelised tehingud. Me vaatame iga kord eraldi, milline variant on nii tehniliselt kui ka ülalpidamise poolest kõige optimaalsem,» ütles kaitseinvesteeringute keskuse hangete osakonna juhataja Priit Soosaar Postimehele. Kusti järgmine moonahange tehakse koos lätlastega, mis muudab mahu kaudu selle investeeringu soodsamaks.

Relvaost on pigem suhe kui ühekordne tegu

Nii nagu sõdur peab olema toidetud, pestud, maganud, treenitud ja hingeliselt toetatud, vajab ka relv, olgu see siis liikuvsuurtükk või automaat, hoolitsust. Korea päritolu K9 Kõu on hea näide. Üks asi on see, et Eesti kaudtulevõimalus kasvab. Kõu on nimelt sõjamasin, mis võib oma 155-millimeetrisest torust 360-kraadi ulatuses tulistada kuni 40 kilomeetri kaugusele. See 47-tonnine suurtükk sõidab kuni 66 kilomeetrit tunnis ja suudab asukohta vahetada vähem kui minutiga ja tegema sama aja jooksul kuni kaheksa lasku, mis teeb tema tabamise keeruliseks. Meeskonnas on viis kaitseväelast. Tavalist suurtükki tuleb positsioonile vedada, lahti pakkida ja pärast tulelööki kokku pakkida ning uuesti ära vedada. K9 Kõu ostuotsuse puhul oli üheks argumendiks ka naabrite valik – sama teevad soomlased ja norrakad.