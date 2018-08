Põllumees sattus kündmisel sõjaaegse mürsu otsa

Päästeamet juhib tähelepanu, et lõhkekehad on ehitatud selleks, et tappa, vigastada või tekitada suuri purustusi. Selleks, et mitte ennast ja teisi ohtu seada, tuleb lõhkekehast või sellele sarnanevast esemest kohe teada anda hädaabi numbril 112. Ise eset liigutada ega puudutada ei tohi.