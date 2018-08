Ojasalu MTÜ saab Vabaerakonnalt 5000 kuus

Vabaerakonna juht Andres Herkel tunnistas täna, et erakonna juhatus ei ole sellise rahakasutusega rahul. „See raha on kulunud suures osas asutuse juhi Ardo Ojasalu uurimistööle eri valdkondades,“ rääkis Herkel. „Me ei näe, et see oleks kõige otstarbekam erakonna raha kasutamise viis. Seda möönab ka härra Ojasalu ise. Samas ma kaitsen teda täiesti üheselt, sest kui keegi on Eestis tõhusalt korruptsiooniga tegelenud, siis on see tema.“

Herkel väitis, et Ojasalu uurib katuserahade kasutamist, korruptsiooni omavalitsustes, mitmeid Tallinna linna skeeme. „Erakonna seisukohalt on selline rahakasutus altruistlik, aga ma arvan, liiga altruistlik, et seda valimiste eel samas mahus jätkata,“ tähendas Herkel.

Herkel lisas, et Ojasalu on erakonda abistanud ka programmi loomisel, kuid ei tahtnud otseselt öelda, kas see raha ongi välja makstud ehk hoopis selle eest.

Ojasalu tunnistas, et 5000eurose summaga on Vabaerakond Korruptsiooniradarit toetanud, aga väitis, et tema töötasu moodustab kõigest poole sellest summast. „Teised kulud on maksud, kommunaalkulud, ekspertidele makstav raha ja võib-olla veel mõned summad, mida kohe peast ei oska öelda.“

Ojasalu ütles, et on tõepoolest erakonnal ka programmi koostada aidanud ning selle eest on Korruptsiooniradar ka erakonnale arved välja kirjutanud. Valdavalt on ta enda sõnul aga tegelenud uurimistööga ja ühingu põhitegevus on ikkagi korruptsioonivastane võitlus. Ojasalu sõnul on tema töötasust hinnanguliselt 90 protsenti saadud korruptsioonivastase tegevuse eest ja 10 protsenti Vabaerakonna programmi koostamise eest.

2017 loodud osaühingu Korruptsiooniradar asutajate hulka kuuluvad ka Karli lambot, Anne Hanseberg. Ardo Ojasalu on endine SDE liige, ta astus erakonnast välja 2017. aastal. Ta on erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimees.