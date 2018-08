Andres Herkel: ka riigikogu liikmetel on eraelu

Uudiseid lugedes võis viimati jääda mulje, et teie näol on tegemist planeedi kõige kõvema naistemehega. Tegelikkus on ilmselt keerulisem. Kui palju keerulisem?

Tegelikkus on hästi palju keerulisem. Aga ka riigikogu liikmetel on eraelu ja ma kinnitan, et kõik, mis minu elus on juhtunud või hakkab juhtuma, on teadlik valik, mis on tehtud nõndaviisi, et kõik osapooled saaksid võimalikult vähe haiget. Kõige olulisemaks pean seda, et minu praegu ülikooli astuv poeg on saanud isaga koos kasvada. Ja võib-olla tuleb elus siis veel vastutust võtta.