Kaitseministeeriumi kantslerina alustas tööd Kristjan Prikk

Prikk on varem töötanud välisministeeriumis, juhtinud kaitseministeeriumi rahvusvahelise koostöö osakonda ning olnud riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor.

Prikk on lõpetanud Tartu Ülikooli politoloogia eriala ning tal on magistrikraad strateegiaõpingutes Ameerika Ühendriikide Maaväe Sõjakolledžist.

Prikk on läbinud ajateenistuse, on reservohvitser ja Kaitseliidu liige. Prikk on abielus ning ta peres kasvab kaks tütart ja poeg.