Ivo Linna: meie võitlejahing ja isamaaline tunne ei ole kuskile kadunud

Ivo Linna ütles, et on siiani Alo Mattiisenile tänulik, et helilooja valis ta laulma viit isamaalist laulu. «Ma pean ütlema, et see muutis tõeliselt mu elu,» tunnistas Linna. «Seda kaugete aegade kaja on kuulda, õigemini tunda siiamaani.»