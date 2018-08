​Veelinnujahi hooaeg tuleb välisjahimeestele seekord teistsugune

Keskkonnaminister Siim Kiisleri sõnul on Eesti populaarne linnujahiturismi sihtkoht, meelitades siia jahimehi paljudest eri paikadest. «Möödunud hooajad on aga näidanud, et pahatihti rikutakse jahinduse head tava või koguni jahieeskirja,» tõdes minister.



Spetsiaalse koolituse teeb välismaalt Eestisse linnujahile tulevatele küttidele kohustuslikuks jahiseaduse augusti alguses jõustunud muudatus.



Keskkonnaministeerium tuletab jahimeestele meelde, et lindude küttimisel on keelatud elektroonilise peibutusvahendi ja pliihaavlite kasutamine. Plii on ohtlik veekogu põhjast toitu otsivatele lindudele, kes neid haavleid sageli neelavad ja seeläbi mürgistuse saavad.



Ministeerium lisab, et pliihaavlitega kütitud loomi ei tohi mitte mingil juhul panna kotkaste peibutamiseks söödaplatsile ega jätta niisama loodusesse. Samuti tuleb kõik kütitud ulukid üles leida.



Jahieeskirja järgi kestab partlaste, laugude, kajakate ja tikutajate jaht 20. augustist 31. oktoobrini. Hanesid ja laglesid võib küttida 20. septembrist kuni 30. novembrini.