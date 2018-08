Narva on sunnitud sulgema ühe või kaks kooli

Kokkulepe, et riigigümnaasium rajatakse riigieelarve rahaga Narva Puškini tänavale 2022. aasta septembriks, on juba sõlmitud, kuid sellega kaasneb ka Kesklinna gümnaasiumi vana korpuse remont. See sõjaeelne hoone paikneb samas kvartalis ning moodustab pärast renoveerimist riigigümnaasiumiga uue ühtse arhitektuuriansambli. Kesklinna gümnaasiumi remont läheb maksma hinnanguliselt 6,1 miljonit eurot ning suurema osa sellest summast − täpsemalt 5,2 miljonit loodab omavalitsus saada riigilt.