Foto: Viljandi Maxima heiskas aastapäeva puhul kummalise lipu

«Kokkuõmblemisel tehti viga ja kaupluses omakorda tehti viga, et seda ei pandud tähele,» tunnistas Maxima meediajuht Marit Liik.



Ta lisas, et Maximal on vea tõttu väga piinlik. Nüüdseks on Liiki sõnul aga apsakas lahendatud ja esialgne lipp asendatud õige sini-must-valge lipuga.